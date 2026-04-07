Correísmo anuncia demanda de inconstitucionalidad contra cambio de fecha de elecciones seccionales

Publicado por MONICA JARA CHERREZ Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La RC demanda ante la Corte Constitucional el cambio de fecha de las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

​Franklin Samaniego cuestiona al CNE por reducir plazos electorales y afectar derechos de participación.

Cambio del calendario electoral suma acciones legales por presunta inconstitucionalidad en Ecuador.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego, anunció este 7 de abril de 2026 que su bancada presentó ante la Corte Constitucional (CC) una demanda de inconstitucionalidad en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dispone el cambio de la fecha de las elecciones seccionales, previstas para el próximo 29 de noviembre.

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Según Samaniego, la acción en contra de la decisión del CNE se presentó al considerar que la Función Electoral "cambió de una manera ortodoxa el calendario electoral, lo cual violenta el marco constitucional y afecta el derecho a la participación y a la seguridad jurídica en Ecuador".

¿Por qué el correísmo presentó la demanda?

Rodeado de sus coidearios y antes de ingresar a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de este martes, el legislador de Pichincha explicó que en la demanda se detallaron tres motivos que supuestamente violarían derechos, los cuales impulsan el pedido para que sea declarada como inconstitucional:

Reducción del plazo para el cambio de domicilio electoral. Samaniego explicó que la modificación de la fecha baja 9 días la etapa para que los electores puedan actualizar el lugar donde residen y "hará que personas no puedan elegir a las autoridades que le correspondan de acuerdo a la circunscripción donde habita", manifestó. Menos tiempo para inscribir candidaturas.El parlamentario sostiene que el cambio del CNE reduce a 15 días el plazo para de inscripción de las candidaturas de los aspirante, "lo que afecta el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegido", indicó. Corto tiempo para la campaña. El nuevo calendario electoral establecido indica que la promoción electoral será de 14 días, del 12 al 26 de noviembre, tres días antes de las elecciones. "Antes eran 29 días y ahora de 14. Eso afecta el derecho de participación", aseguró.

Para el correísta, la decisión del CNE abona a la complicada situación que enfrenta el movimiento político al que pertenece. Ha "agravado por la persecución, la proscripción de la primera fuerza política, no solo de la Revolución Ciudadana, sino de otras organizaciones", en referencia a los procesos de cancelación que enfrentan Unidad Popular y Construye en la Función Electoral.

La demanda presentada por la RC se suma a otra acción por inconstitucionalidad con medidas cautelares que presentó Andrés Albuja, el 30 de marzo pasado. En el documento, el solicitante pide a la Corte que deje sin efecto a la modificación para "evitar un daño irreversible al sistema democrático y el gasto innecesario de fondos públicos en un calendario viciado".

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