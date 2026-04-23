Aquiles Álvarez seguirá preso en El Encuentro tras fallo judicial

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El burgomaestre de Guayaquil fue detenido en febrero de 2026.

El alcalde de Guayaquil es investigado por la Fiscalía General del Estado.

En abril, magistrados de Pichincha le levantaron la prisión preventiva en uno de los tres casos en el que la Fiscalía lo investiga.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continuará recluido en la cárcel de El Encuentro, situada en la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. La decisión fue ratificada por el juez Leodán Coronel, de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policía y Tránsito de la Corte de Justicia del Guayas.

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Defensa no logra revertir la medida

La diligencia judicial se desarrolló el jueves 23 de abril de 2026. Álvarez participó en la audiencia de manera virtual.

Aunque la defensa cuestionó la medida por una supuesta falta de análisis de riesgos y alegó que el político cumplió con las presentaciones periódicas ordenadas, sus argumentos fueron desestimados. En consecuencia, el magistrado negó la apelación a la prisión preventiva, impuesta por presunto incumplimiento del uso de grillete electrónico.

El burgomaestre permanece detenido desde la madrugada del 10 de febrero de 2026. Ese día, su vivienda, ubicada en una urbanización de Samborondón, fue allanada por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía.

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Caso Goleada y fallo en Pichincha

El alcalde de Guayaquil fue aprehendido en su domicilio durante el operativo denominado “Caso Goleada”. Esta investigación indaga presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, aunque el 2 de abril la Corte Provincial de Pichincha dejó sin efecto la prisión preventiva en ese proceso.

Además, Álvarez enfrenta otra investigación conocida como el “Caso Triple A” por presunto tráfico de combustible. También es indagado por el supuesto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.