Desigualdades dentro del sector indígena

En un país plurinacional e intercultural como es el nuestro, no debe ser fácil gobernar y tener que complacer a todos los sectores, independientemente de la ideología política a que pertenecen. Porque no solamente tenemos agricultores, que por cierto son gran parte de la población, pero es bueno reconocer que también la conforman pescadores, artesanos, médicos, maestros, artistas, deportistas, emprendedores, etc. Y las pequeñas, medianas y grandes empresas, de lo contrario quiénes generarían fuentes de empleo y dónde comprarían sus bienes los dirigentes políticos o de frentes sociales, a menos que importen directamente.

Todos formamos parte del sector productivo y para que las autoridades del sector económico tomen una decisión se tienen que considerar detalles mínimos, sin desmerecer a ningún sector. Si los señores dirigentes indígenas aplicaran parte de su análisis económico en lo interno de sus comunidades, estas no tendrían desigualdades pues parte de su población viven en la extrema pobreza a pesar de ser un ente productivo (debería existir más equidad dentro de sus organizaciones).

Víctor Hugo L. Sánchez