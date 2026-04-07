Fanesca electoral: improvisación y mezcla política en las elecciones anticipadas

El adelanto de las elecciones y la reconfiguración de candidaturas evidencian un escenario político marcado por la improvisación y la falta de coherencia ideológica.Generada con ChatGPT

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La fanesca es uno de los platos tradicionales de la gastronomía ecuatoriana que, según los entendidos, se prepara con doce granos distintos que conviven con el bacalao, de sabor particularmente intenso.

Ninguno de estos ingredientes elige con quién compartir la olla, y así es como el Consejo Nacional Electoral (CNE), con sus sempiternos miembros, acaba de propiciar para las próximas elecciones anticipadas una verdadera fanesca electoral, cuyos ingredientes, con seguridad, serán de pronóstico reservado. Esta improvisación audaz de última hora, seguro que acabará indigestándonos a todos.

Una mezcla improvisada de candidatos y partidos

Con el tiempo en contra, ante una alta demanda de políticos con ansias de participar y sin oferta suficiente de partidos o movimientos habilitados, se cuece el ambiente perfecto para que muchos de los aspirantes a la próxima contienda electoral traten de aparcar en cualquier partido o movimiento, independientemente de que comulguen con su ideología, principios u objetivos. Esa fanesca que presenciaremos en las listas de candidatos será incomible y de difícil digestión para el electorado.

El CNE, convertido en una especie de pitoniso centro de meteorología, decide adelantar las elecciones por el augurio de un clima extremo para el día originalmente escogido.

Una democracia cocinada a última hora

Candidatos de izquierda terminarán arropados bajo banderas de derecha y viceversa, y así se irán conformando las listas de candidatos. Por esto he sostenido que en Ecuador no hay partidos, ni movimientos fieles a sus ideologías, y menos aún que el pueblo los escoge en virtud de estas; simplemente se inclinan por simpatías, videos y mensajes en redes sociales, así como por recomendaciones de vecinos, familiares y amigos. Veremos organizaciones ideológicamente antagónicas compartiendo estructuras para sobrevivir al vendaval provocado por el CNE.

Esto no será democracia pluralista, será un circo populista.

La democracia no debe cocinarse a última hora, con ingredientes contaminados.

La fanesca electoral que nos servirán en este 2026 será, con certeza, el plato más amargo que hayamos probado en muchos años.