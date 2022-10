Salud: cuestión pública y privada

No podemos poner toda la responsabilidad de la situación actual del IESS en el presidente de la República. Afiliados, empleadores y sociedad civil en general debemos reaccionar y contribuir a su depuración. No es posible que las cámaras de la producción no hayan reaccionado ante la gestión de sus delegados en el instituto. Los directorios que nombraron a estos representantes y los mantuvieron en funciones a través de los años deben rendir cuentas y ser sancionados por su negligencia. También deben asumir la responsabilidad por las consecuencias que ello ha generado a los aportantes al IESS y a las prestaciones de salud en el país; sin olvidar la afectación a su credibilidad y la limitación que tales sucesos impondrán a sus demandas futuras ante autoridades e instituciones estatales. ¿Cómo se puede exigir eficiencia y transparencia al sector público si no se predica con el ejemplo en el sector privado?

El Gobierno por su parte, debe comunicar masivamente qué gestiones deben hacer los afiliados para conseguir las medicinas gratuitas a través del programa de externalización en farmacias privadas. Es imprescindible que la mayor cantidad de ciudadanos puedan acceder a este mecanismo y comiencen a palpar que los cambios y mejoras se están dando y que hay buenos resultados.