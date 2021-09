Los otros negocios

Bajo el paraguas del conflicto de interés, se limitaron los negocios que pueden tener, de forma paralela, ciertas actividades. El control siempre fue estricto a la hora de verificar si se cumplía la restricción, sobre todo, cuando se trataba de voces o actores que no alimentaban la adulación al poder. Ese radar que, en papeles, buscaba garantizar que no existan favoritismo, tráfico de influencias o abusos, no estaba tan afinado para todos.

No existió y no existe tanta rigurosidad o minuciosidad al detectar la participación de políticos o asambleístas en otros negocios. Y ellos sí que tienen capacidad de influir y, en consecuencia, posible conflicto de interés. Aun así, los vemos como accionistas o partícipes en consorcios. Los vemos como contratistas o excontratistas de proyectos muy millonarios del Estado.

Lo peor es cuando no los vemos. Es decir, cuando mantienen este tipo de fuentes de ingresos que son incompatibles o inmorales con sus cargos actuales y lo hacen en la sombra. Por la izquierda. Condicionando decisiones nada inocentes como si estuvieran justificadas por el interés general pero que solo responden a su propio beneficio. Mientras seamos permisivos y veamos zonas grises donde hay verdaderas líneas rojas, el país seguirá esquilmado.