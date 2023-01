¡Hasta cuándo el metro!

El metro de Quito, si no es la obra más esperada en la capital, está al menos en el top 3 de la lista. La importante inversión realizada y el tiempo de demora en su arranque sin duda han marcado una obra que no termina de asombrar a los quiteños, pero no por el lado positivo. La fase actual es de socialización y llama mucho la atención que ni un simple plan de apertura de las puertas y conocimiento del sistema pueda salir bien.

Hizo noticia cuando un par de muchachos fueron encontrados deambulando por uno de los rieles con una botella de alcohol y una guitarra. Luego, las visitas guiadas fueron suspendidas y hasta la fecha se desconoce cuándo serán retomadas. Así, el megaproyecto de la capital de los últimos años vuelve a estar en boca de los ciudadanos.

El tráfico vehicular es un problema serio de Quito. Los gobernantes locales quiteños deben tomarse con mayor seriedad la ejecución de esta obra, al menos ahora que está próxima a arrancar, según lo han afirmado. Pero la duda persiste y es razonable. Las fechas en la planificación se han modificado tantas veces que sorprendería... o, mejor dicho, no sorprendería que se vuelva a aplazar por algún inconveniente, lo que molestaría a más de uno.

Los quiteños merecen disfrutar ya del tan costoso y esperado metro.