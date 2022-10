Por un mercado bursátil eficiente

De todo error se aprende; se corrige y se evoluciona. Pero, ¿cuánto de este proceso de enmienda se viene replicando en el mercado de valores, no hace mucho víctima de hechos de corrupción de exdirectivos y empresas que lo llevaron al abismo de una crisis de desconfianza?

Mucho se censuró a las administraciones anteriores, aquellas que estuvieron por años dirigiendo el Decevale y la Bolsa de Valores de Guayaquil, y que por acción u omisión habrían permitido que empresas cometan irregularidades. Ahora que ambas instituciones tienen a nuevos representantes, ¿qué cambios de raíz están promoviendo junto a la bolsa de Quito para llevar al mercado bursátil hacia una nueva era? ¿Cómo se modernizan las bolsas? ¿Se ha dejado de priorizar intereses particulares para empezar a trabajar en conjunto y conectar a un país en materia de inversión? En Ecuador el peor pecado es tener entidades con administradores que no difunden lo suficiente lo que hacen, no importa si estas son públicas o privadas. Transformar el mercado bursátil es urgente y prioritario. No solo por asepsia, sino para lograr mayor eficiencia. Seguir en un estado de letargo, sin avances importantes, no abona en nada al desarrollo empresarial y a la economía del país.