¿De la iliquidez a la insolvencia?

Ilíquido es quién tiene problemas para servir sus pasivos por no contar con dinero al momento de los pagos, pero tiene el respaldo de activos que puede realizar; insolvente es aquel que no cuenta con los medios para pagar y carece de respaldo material. No son la iliquidez y la insolvencia compartimentos estancos pues, una iliquidez pronunciada y larga, deriva en insolvencia.

Es el riesgo que corremos mientras continúa el aislamiento forzado por la pandemia. Cada semana que se pierde de producir, asumiendo que se lo hace a media llave, representa una pérdida de $ 1.000 millones a nivel nacional (1 % del PIB) o $ 350 millones en la zona de influencia económica de Guayaquil, la ciudad más afectada. Esto se traduce en pérdida de empleos pues existe una relación subyacente de capital/trabajo, que, dadas las condiciones de la economía, se traduce en 100.000 a 200.000 plazas de trabajo perdidas cada quince días; la décima parte de esta cifra son los negocios que dejaron de producir y, aquejados por iliquidez, terminaron en la insolvencia.

Quienes tomaron las decisiones equivocadas y fueron causantes directos e indirectos de esta tragedia nacional son los responsables ante la historia.