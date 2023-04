Emergencia vial ‘en papel’

El grave estado de las carreteras, afectadas sobre todo por la fuerte temporada invernal, ha obligado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), desde hace más de un mes, a declarar la emergencia vial en varios puntos claves que conectan al país. No obstante, tal urgencia de acción parece haber quedado solo en el papel.

Nadie entiende cómo transcurrido el primer trimestre del año, el MTOP ha ejecutado apenas el 7 % de su presupuesto, aun estando en un escenario de calamidad que la propia cartera de Estado ha reconocido. Tampoco ha habido explicación oficial para entender este comportamiento. Sin embargo, mientras tanto, las carreteras hacia Salinas, Riobamba, Cuenca y otras se siguen cayendo a pedazos, dejando a la gente incomunicada y a un sector productivo obstaculizado, el cual a diario va asumiendo costos adicionales en sus procesos productivos.

No se puede seguir teniendo el dinero guardado en plena emergencia. Ser cauteloso con los controles de ejecución y uso de recursos no debe implicar pasividad e inacción. Tras los deslizamientos o derrumbes no basta con solo cerrar vías para precautelar la seguridad de los transportistas, se requiere diligencia y soluciones efectivas para que estos problemas no se agudicen en cada invierno.