Elecciones por migajas

Ha quedado clarísimo que la figura de la disolución anticipada de la Asamblea Nacional, más conocida como la muerte cruzada, fue creada por un grupo en particular, a medida de una persona en particular y para una circunstancia en particular. Quienes establecieron que esta puede ser invocada durante los tres primeros años del mandato, simplemente no pensaron en que el presidente de transición (sea reelecto o no) iba a tener una mínima cantidad de tiempo para solucionar la crisis política que originó la disolución de la Asamblea.

El presidente la invocó a puertas de su segundo año de mandato, por lo que quien venga tendrá año y medio para intentar encaminar el país antes de ir nuevamente a las urnas; pero si lo hubiera hecho al término del tercer año, quien venga solo tendría seis meses que solo le servirían para sentarse, armar su equipo y armar su reelección si esa es su intención.

Esto no tiene mucho sentido ahora que se lo analiza en la práctica. Quien sea escogido en la siguiente elección anticipada será el presidente y como tal debería tener derecho a un período presidencial completo, no a un retazo o a las migajas de un período. Solo así los ecuatorianos tendrán la certeza de que quien venga trabajará para ellos y no para su reelección.