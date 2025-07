Editorial | La vialidad no espera

El Gobierno central no puede seguir eludiendo su responsabilidad frente al desastre vial que atraviesa el país. Las carreteras de la Costa, la Sierra y el Oriente no están deterioradas únicamente por las lluvias o los deslizamientos, sino principalmente por años de abandono y falta de mantenimiento. Resulta inaceptable que comunidades enteras sigan aisladas y que solo reciban soluciones parches. La parálisis vial no solo complica la movilidad ciudadana, sino que asfixia la producción y frena el desarrollo nacional.

La crisis vial no es un hecho fortuito ni imprevisible: es la consecuencia directa de una gestión ineficiente, que prioriza la pugna política sobre las necesidades reales del país. La desconexión entre regiones agudiza la pobreza y deteriora la cohesión social.

El pueblo necesita respuestas serias, presupuestos transparentes y cronogramas verificables.

La ciudadanía está cansada del relato oficial. Y es que mientras el país se hunde entre baches, derrumbes y caminos intransitables, el Gobierno sigue atrapado en su burbuja política. No basta con declaraciones; se exige acción, inversión y compromiso real. Recuperar la red vial no es una opción, es una obligación urgente. Si el Ejecutivo no es capaz de liderar esta tarea fundamental, está fallando gravemente a su mandato y condenando al Ecuador al estancamiento.