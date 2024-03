Editorial | ‘Vacunas’, camino a la institucionalización

Ecuador para librarse de la violencia no puede hacer las tareas a medias. La lucha contra las organizaciones criminales que vienen sembrando el terror en los últimos años no puede limitarse a controlar las muertes violentas generadas por el narcotráfico, sino apuntar también a otro tipo de delitos conexos, como los secuestros y las extorsiones, que ante el laxo control de las autoridades y del mismo sistema financiero, tiende a crecer de forma silente, e incluso a ‘institucionalizarse’.

El anuncio del Gobierno de haber controlado el número de muertes violentas termina siendo solo un efecto placebo; no significa que el país esté cerca de erradicar la inseguridad desbordante de la que aún es víctima. No cuando los casos de ‘vacunas’ aumentan por las facilidades que hoy se traducen en el uso cuentas bancarias y de cooperativas para, a través de ellas, ‘formalizar’ los pagos producto de las extorsiones que realizan. Dejar avanzar a este tipo de delitos es igual de peligroso pues se pone en riesgo la vida de las personas, con el agravante de que se dejar morir a miles de negocios que a duras penas subsisten por causa de estos pagos obligados o por la restricción de operaciones que imponen los toques de queda. La economía no se sostiene con anuncios que generan ‘efectos placebos’; se mueve de acuerdo a la dinámica de las ventas y eso se está perdiendo.