Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | Repensar las UPC

Por el accionar de grupos narcoterroristas y por la presión de extorsionadores, las UPC no funcionan como puntos seguros

La inseguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos, en especial de los guayaquileños. Por ello cualquier acción que contribuya a enfrentar la delincuencia resulta necesaria. Las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), creadas en la primera década de este siglo para fortalecer la relación entre Policía y ciudadanía, han sido abandonadas con el paso de los años y de los distintos gobiernos. Muchas están hoy clausuradas o desmanteladas. Algunas incluso se han convertido en refugio de delincuentes y de consumidores de droga, perdiendo por completo su propósito original.

La actual crisis de violencia, marcada por el accionar de grupos narcoterroristas y por la presión de extorsionadores que someten a barrios y negocios mediante las ‘vacunas’, hace muy difícil que las UPC funcionen como puntos seguros para la comunidad. Por el contrario, podrían convertirse en lugares donde la fuerza pública sea emboscada. En este contexto, la vigilancia debería apoyarse en tecnología que permita a la Policía responder a emergencias sin exponerse innecesariamente.

Ante esta realidad, resulta pertinente replantear el uso de las estructuras existentes. Las UPC podrían destinarse a actividades comunitarias, culturales o recreativas que aporten valor a los barrios y devuelvan a esos espacios un uso útil y seguro.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Repensar las UPC

  2. Roberto Aguilar | Más que ministro, un carcelero

  3. César Febres-Cordero Loyola | Aún están a tiempo

  4. Florencio Compte Guerrero | Lo que hemos perdido

  5. Rubén Montoya Vega | Justicia: la primera piedra

LO MÁS VISTO

  1. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  2. Jubilados reclaman al Gobierno cumplir la promesa de pensión igual al salario básico

  3. Ataque a tiros en Samborondón deja un muerto que acababa de salir de un gimnasio

  4. Ministerio de Finanzas y devolución del IVA: ¿Cuál es su responsabilidad?

  5. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024