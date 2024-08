Editorial: Medidas para evitar el deterioro del Metro

Si el Municipio no toma medidas como la firma de contratos de mantenimiento para el Metro, corre el riesgo de deteriorarse

Las ciudades deberían aprender de los errores que se han cometido en otras urbes para evitar incurrir en ellos. Si el Municipio de Quito no toma ciertas medidas a la brevedad posible, como la firma de contratos de mantenimiento para el Metro y otras enfocadas a mejorar su capacidad de recaudación, este sistema de transporte, cuya inversión es gigantesca, corre el riesgo de deteriorarse como ocurrió en Guayaquil con la Metrovía.

Aunque el Municipio ya ha comenzado a firmar ciertos contratos de mantenimiento, sin los cuales el Metro inició insólitamente su operación, el proceso avanza con demasiada lentitud. Se acaba de firmar el contrato de mantenimiento de energía, pero aún faltan los de infraestructura y superestructura, el de material rodante y el de señalización ferroviaria. También preocupa que, como sostienen algunos concejales, el costo de estos contratos sea significativamente más alto que si se los hubiese firmado antes de que se inicie la operación.

Tampoco se ha logrado que se integren al Metro los otros sistemas de transporte y mientras ello no ocurra, el número de pasajeros no será suficiente para cubrir el costo operativo, volviendo insostenible la prestación del servicio. Consecuentemente, el poder dar un buen mantenimiento al Metro se hará cada vez más difícil si primero no se logra esta integración.