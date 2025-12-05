Editorial: La justicia que Ecuador merece

Casos como Metástasis, Purga y Plaga demostraron cómo la justicia de Ecuador estaba capturada por ciertos grupos de interés que le restaban toda independencia. Sin embargo, tras esos episodios que conmocionaron al país, poco o nada se ha hecho para restaurar la confianza en el sistema.

Esto último no sucederá mientras sigamos viendo una justicia selectiva, condescendiente con unos y severa con otros. Con jueces que dilatan audiencias y procesos sin real justificación, que evitan emitir sentencias cuando deberían hacerlo. O con fiscales que guardan documentación para usarla cuando sea conveniente a sus intereses, o que se niegan a archivar casos aunque sea evidente que son parte de una trama de persecución política.

Esa no es la justicia que Ecuador merece. Los ecuatorianos necesitan confiar en una real e independiente institucionalidad, que aplique la ley con equidad. Una justicia íntegra no solo genera credibilidad en la ciudadanía, también fortalece nuestras instituciones y ayuda a proyectar una mejor imagen como país ante la comunidad internacional. La reforma judicial no puede seguir postergándose. Urge recuperar la independencia del sistema y depurar a quienes lo corrompen.