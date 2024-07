Qué tan ciego hay que estar para que desde Fiscalía se observen suficientes elementos para procesar a un expresidente del Consejo de la Judicatura, pero que desde la Asamblea parezca que este no hizo nada. Siendo instancias diferentes -una judicial y otra política- confluyen en el cometimiento de hechos similares. La realidad es que no hace falta estar literalmente ciego para no ver las evidencias, pues basta con la ceguera del fanatismo y de la obsesión por lograr la impunidad, que nublan las mentes de las personas -y de algunos asambleístas-. Así está claramente reflejado en el informe aprobado que recomienda el archivo del juicio político en contra de ese expresidente de la Judicatura, de un exvocal y de una vocal con licencia, con el riesgo -para la sociedad- de que esta regrese a ocupar su cargo. Los alcances de estas personas de mentes nubladas son tales que se ha evidenciado que son capaces de cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Con tal de permitir que sus prófugos regresen. Con tal de seguir con las manos metidas en la justicia. En algún momento de la historia reciente un expresidente dijo que quería meterle las manos a la justicia y lo hizo.

Si algo se aprendió de Metástasis y Purga, ello debe ser puesto en práctica ahora. La impunidad no puede ser nunca una moneda de cambio por favores políticos.