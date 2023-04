Dimitan por incapaces

Hay asambleístas que cada día sorprenden más. Bueno fuera que sea por su capacidad de oratoria, de creatividad al momento de proponer proyectos de ley, por su impecable redacción de propuestas y resoluciones. Es todo lo contrario. El hemiciclo parlamentario está plagado de legisladores incapaces de hilar en su cabeza correctamente una idea y exponerla en el pleno, incapaces de leer lo que sus asesores de dan por escrito, y peor aún incapaces de redactar correctamente un documento.

Cuántos asambleístas se necesitan para redactar sin errores un pedido de juicio político. Que uno de ellos no lo pueda hacer correctamente dice mucho de la calidad de legisladores que tiene el país, pero la realidad es que varios de ellos juntos no pudieron hacerlo bien al primer intento. Son ellos los que -con argumentos de peso o no- quieren destituir al presidente de la República.

Señores asambleístas, qué puede esperar el pueblo si ustedes no son capaces de elaborar bien un pedido de juicio político, y han cometido errores tras errores. Eso debe ser suficiente motivo para que, al menos por un poco de vergüenza, dimitan al cargo junto con sus asesores. Si no tienen capacidad para ejercer correctamente tan altísima dignidad, den un paso al costado y no le roben al país.