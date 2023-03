Juicio político y muerte cruzada, ambos son sinónimos de inestabilidad. Lo primero, por el capricho de la oposición que quiere sacar al presidente a como dé lugar; lo segundo, como mecanismo de contraataque del Ejecutivo ante los constantes intentos conspirativos de la Asamblea Nacional. En medio de todo, como siempre, el ciudadano. La simple sensación de inestabilidad política preocupa. El simple hecho de desconocer el futuro del Ejecutivo altera y crea un ambiente de consternación en todos.

Ecuador, así, no puede avanzar. Si la Asamblea Nacional reúne los argumentos, evidencias y causales para destituir al mandatario conforme a la ley y no a sus caprichos, que lo haga. Si el presidente cree que puede justificar los motivos para decretar la disolución anticipada del Legislativo y convocar al país de nuevo a las urnas, que lo haga. Lo que los ciudadanos no pueden permitir es que estas rencillas entre políticos le quiten su tranquilidad, le quiten la oportunidad al país de seguir produciendo, de que más capitales lleguen a crear empleos, porque la inestabilidad lo que hace es ahuyentar.

Pongan punto final. Que suceda lo que legal y legítimamente tenga que suceder. Que las aguas se calmen y que de una vez y por todas ya dejen trabajar al país en paz.