Bienvenido a Macondo, señor presidente

Es probable que a su retorno a Ecuador, un nuevo alcalde de la capital vaya a saludar al presidente de la república, pues aunque el electo por votación popular se aferra al cargo, pareciera que su suerte está echada. Asimismo, y estando el país abastecido de vacunas, el problema ahora es que la gente tiene temor de vacunarse en razón de falsas y malas noticias que se han hecho circular respecto a los resultados de su inoculación. Unas mentiras se amparan en la ignorancia, otras tienen la intención política de que el plan 9/100 fracase para que el gobierno no obtenga el alto rédito que le proporcionaría cumplir una de sus mayores y mejores promesas de campaña. Es indispensable una buena promoción que contrarreste ambos propósitos. Sorprenderá también al primer mandatario conocer de un “banquero” que ofrece el 90 % semanal a sus depositantes, en un negocio denominado Big Money. Y podrían añadirse otras informaciones pero, con seguridad el presidente ya las conoce, tal cual determinado nombramiento que fue previamente autorizado por la respectiva superintendencia y ahora resulta que no podía ser designado, o lo del contralor subrogante, al que van a someter a juicio político. Sin duda, está haciendo falta que ponga la casa en orden, aunque lo que ocurre no le compete directamente en todos los casos.