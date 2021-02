Analizar bien las propuestas

Ya muy próximos a las elecciones, entraremos al silencio electoral. Se viven las últimas horas de bombardeo de propuestas de quienes aspiran llegar a la Presidencia de la República y a la Asamblea. Las ofertas son muy variadas y algunas particularmente inverosímiles.

Expreso en forma oportuna dio a conocer los programas de gobierno presentados por cada uno de los candidatos, cuestionándolos además sobre temas de interés nacional y acerca de problemas de índole económica y social que requieren solución urgente y que no fueron abordados en los debates organizados por un medio de comunicación, un gremio productivo y el CNE. El tiempo limitado en televisión y el numeroso grupo de postulantes a la Presidencia no permitió una discusión real de los planteamientos de gobierno que hiciera posible una comparación adecuada y conducente a despejar dudas para poder escoger a conciencia al candidato más apto. La misma condicionante aplica para un medio impreso, que no podría dar una portada al cierre de campaña a cada uno de los aspirantes. Y favorecer a los que según las encuestas lideran la preferencia del electorado significaría infringir la ley. Toca a cada ecuatoriano revisar a profundidad los programas de gobierno publicados y decidir inteligentemente.