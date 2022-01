La economía no aguanta más miedo. La salud mental no resiste más confinamiento. Los bolsillos no toleran más parálisis. Retomar una normalidad controlada es la única forma de superar la crisis, económica y sanitaria, y esto requiere supervisión permanente del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, autoconciencia ciudadana y una actitud proactiva de las autoridades.

Si médicos y científicos se refieren a la variante ómicron como una especie de vacuna, por su alta transmisibilidad y baja letalidad, el Ministerio de Salud debería concentrar esfuerzos en comprobar si esta ya es predominante y cuál es la incidencia real de la delta (con mayores índices de mortalidad). Con esa certeza, la COVID podría manejarse como una gripe, permitiendo el desenvolvimiento habitual de la actividad productiva, escolar y universitaria, y en general de la cotidianidad

El bienestar colectivo siempre debe primar y las noticias alarmantes sin el debido sustento tendrían que sancionarse. Los no vacunados y la desinformación están retrasando la reactivación, generando riesgo de más quiebras y desempleo, y contribuyendo a que haya más casos de depresión y ansiedad por la incertidumbre y el encierro.

Se puede convivir con el virus, con criterio, responsabilidad y disciplina.