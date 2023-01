Voto, ciudadanía y responsabilidad

La Asamblea y los gobiernos locales están dirigidos por hombres, mujeres, profesionales, gente común, etc. impresentables. Dicen ser “representantes” de la ciudadanía que los eligió en un proceso electoral de la más dura y pura ‘democracia electorera’. Fue así y ‘tienen razón’. Pero la ‘verdad’ de esa afirmación tiene un origen: la decisión de una ‘ciudadanía precaria’ que los escogió y eligió. Fueron ellos quienes los pusieron en esos cargos y al mando de esos organismos. ¿Acaso no fueron ciudadanos-electores los que escogieron en la papeleta electoral el nombre de ellos y los partidos que los propusieron y los promovieron? Así llegaron a esas funciones. La queja olvida su origen: la mala elección de una ciudadanía precaria, que esconde su responsabilidad política. De esto es preciso hablar y pensar críticamente, así se disguste la ciudadanía que los eligió. Ya no se puede seguir guardando silencio cómplice poselectoral. No se debe olvidar que “la ciudadanía es un valor que se cultiva y aprecia no solo por los derechos que le son conferidos, sino a sus obligaciones” (López Pontigo).

No se debe continuar omitiendo y silenciando las malas elecciones del votante que deja afuera la negligencia civil, política e ideológica de ellos. Sus malas decisiones-acciones ponen a esos malos políticos como ‘representantes’. Por eso cuando ellos, como ciudadanos, se quejan de la mala calidad de asambleístas y gobernantes, que tienen travestismo ideológico, político y personal, lo que hacen es esconderse y no asumir el precio de su mala elección. Ya es hora de que la ciudadanía electora asuma su responsabilidad y se haga cargo de sus yerros electorales. ¿Quiénes eligieron a al autoritarismo mafioso de los políticos de la robolución ciudadana? ¿Quiénes eligieron al asambleísta que prefiere mirar en TV un partido de fútbol, antes que cumplir responsablemente el rol encomendado? Será por este tipo de electores que Voltaire, el irónico escritor francés, dijo: “La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria”. Esto lo saben los líderes y grupos políticos delincuenciales. El 5 no pueden seguir eligiendo mal. La disyuntiva es: o salvamos el país o lo entregamos a los grupos mafiosos.