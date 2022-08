Asambleístas que extraviaron la razón

Esto pasó al aprobar la Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica de Comunicación y el singular Art. 17 que dice: “Información falsa. - El Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos, queda prohibida la difusión de toda información falsa”.

Nadie imaginó esto. Si lo aplicamos a esos “huérfanos de racionalidad básica”, serían los primeros sancionados sin que el suero de la verdad los obligue a que el Estado defina la “información falsa”. Ellos “huyen del pensamiento” (Heidegger) ignorando: 1) Que es “falso” que algún Estado de sociedad democrática produzca o vigile la verdad. 2) Que la verdad siempre se hace de consensos y disensos. Ejemplo: en tiempos de Torquemada, ni Newton o Einstein podrían sostener sus “teorías” de la física. 3) Que fue el Estado, “poseedor y defensor de la verdad”, el que condenó a Juana de Arco y exculpó a Pinochet, Hitler y Stalin. 4) Con esa ley se busca crear la “Comisión de la Verdad” para indultar a los corruptos correístas argumentando que fueron juzgados “con simples opiniones e información falsa”. 5) Ignoran que el Estado no es un sujeto orgánico, racional y cognoscente, por eso no puede decir qué es verdadero o falso. 6) Desconocen que todos los periódicos y revistas tienen columnistas (Marx lo fue del New York Daily Tribune en 1854). Ellos lo que hacen es usar información, más o menos cierta, para opinar. 7) Ignoran que hace cinco siglos los griegos ya diferenciaron ‘doxa’ (opinión) y ‘episteme’ (fundamento) para los sujetos cognoscentes. Esto lo desconocen quienes aprobaron esa tontería. 8) Que con esa ley el Estado monárquico español de 1812 habría enviado a la cárcel a Olmedo por proponer la abolición de la servidumbre indígena sustentada en el Derecho Natural, que dice que “los hombres son libres por naturaleza”. 9) Que con esta ley violadores, chulos y ladrones no serían juzgados-apresados porque ellos dirían que esas son “acusaciones con información falsa y calumniosas de la prensa corrupta” (¿?). 10) Por lo tanto, lo aprobado no son ideas jurídicas sino barbaridades, carentes de razón y “juicios sensatos” (¿?). Es una ley de asambleístas peleados con la razón y extraviados del pensamiento elemental, solo posible en un “Estado” de políticos mafiosos y corruptos.