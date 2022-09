¿Qué quiero del Ecuador?

Septiembre 12 de 2022. Una joven narró el terrorífico evento de agresión sexual y acoso en las calles de Guayaquil. Un hombre se le acercó y le tocó los glúteos; al momento de reclamar, el sujeto se molestó y se le lanzó encima. Empezamos solo con esa oración: un hombre la acosó sexualmente y cuando ella protestó, él se enfadó. Entonces ahora no solo vamos a tener que preocuparnos de que nos violen en las calles de Guayaquil, sino también de hacer sentir mal al violador por no darle la libertad para que cometa su delito sexual.

Cuando la joven llama a la Policía ellos hacen lo que mejor saben hacer, mucho de absolutamente nada. Y por supuesto, no vuelven a encontrar al sujeto. Si no fuera por la valentía de la joven, probablemente ningún medio de comunicación hubiera informado del caso. Su fortaleza al mostrar su nombre y su cara en las redes demuestra lo imparable que es una mujer determinada a validar sus derechos y hacerse respetar.

En el suelo, el hombre le alzó el vestido y metió la mano dentro de su ropa interior. Ella quedó en posición fetal, el agresor se fue caminando. La joven recuerda que había gente, pero nadie la ayudó a parase. No solo los ciudadanos son indiferentes ante una agresión sexual que está ocurriendo en sus narices, sino que no tuvieron ni siquiera la decencia de ayudarla a pararse. Me da terror vivir en medio de una sociedad tan indiferente a la violencia, donde el abuso sexual se convierte en algo rutinario en las calles de Guayaquil.

¿Qué pasó con el Guayaquil que se respetaba, con la empatía? ¿Qué pasó con la idea de hacer justicia?

Dra. Viteri, a usted no le da miedo mostrar la cara de criminales, muestre la cara de ese animal y demuestre que en Guayaquil a las mujeres se las respeta.

A los ciudadanos que vieron esto y decidieron no hacer nada, espero que el domingo le expliquen a Dios cómo pueden llegar a misa, pero no pueden actuar cuando ven a una mujer ser acosada sexualmente en las calles.