Las playas ecuatorianas

Siempre pasé la temporada en Punta Blanca. El Punta Blanca antiguo era un desierto, solo un par de casas en una playa no explotada. Los padres se instalaban en las carpas de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Nosotros, los niños, éramos libres de jugar en toda la playa sin preocupación alguna. No éramos vigilados, y aun así era muy raro que nos metiéramos en problemas. Fue una niñez sana, hermosa, y sorprendentemente inusual en la actualidad.

En mi niñez nadie de mi edad tenía un teléfono celular, yo vengo de la generación de ecuatorianos que recuerdan tener que llamar a su familia una hora antes de Año Nuevo porque a las 12:00 a. m. no entraba la llamada. En Punta Blanca las actividades eran de día, no había iluminación en la playa o la carretera. Me acuerdo cuando mi mamá pintó la primera señalética para marcar la entrada 11 de la playa.

¿Por qué nunca más volvimos a Punta Blanca? Porque al igual que muchas playas en Santa Elena se empezó a sobrepoblar. La montaña característica de Punta Blanca fue trasformada en un club. Edificaciones rápidamente cubrieron toda la playa y la delincuencia creció significativamente. No puedo mirar negativamente a la sobrepoblación de playas ecuatorianas porque yo contribuyo al problema.

Punta Blanca no ha sido la única playa afectada por esto, la población en las islas Galápagos pasó de 1.346 personas en 1950 a más de 25.000 en el 2015. Esto ha afectado a ciertas especies de aves, como el pájaro Brujo, que se extinguió en las islas San Cristóbal y Floreana.

Es un paradigma que debato diariamente en mi cabeza. Entiendo que la construcción de edificaciones que respeten sus alrededores en conjunto con individuos responsabilizados en conservar la naturaleza es fundamental para la preservación de nuestras playas. Pero cada vez que recojo otra funda de basura en la playa me pregunto si aporto más recogiendo los desperdicios descartados en la playa o si sería mejor evitar el ingreso de todo ser humano a esos lugares para así verdaderamente parar la contaminación de nuestras playas.