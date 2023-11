Sophia Forneris: La justicia y su ironía

Cuando el tirano de Sicilia Dionisio I murió en 368 a. C., Platón fue llamado para ayudar a su hijo, Dionisio II, a convertirse en un buen líder. Si bien Platón pretendía utilizar las matemáticas y la filosofía para ayudar a Dionisio II, no lo logró porque este no quería aprender esos conceptos para ser un gobernante bueno o justo.

Algunos especulan que esa fue una de las razones por la cual Platón escribió La República. En este texto enfrenta dos desafíos con una única solución: una definición de justicia que apele a la psicología humana más que al comportamiento percibido, mostrando que la justicia vale la pena. En resumen se puede definir con tres palabras: justicia, virtud y felicidad. El texto de Platón está diseñado para que Sócrates primero pregunte qué es la justicia y luego explique que, hasta que uno no lo sepa, no podrá entender si la justicia es una virtud y proporciona felicidad.

Para Platón en un individuo justo la parte racional del alma gobierna, la parte espiritual del alma apoya esta regla, y la parte apetitiva del alma se somete y sigue donde quiera que la razón la lleve. En otras palabras, ser justo era parte estructural de una buena república y de un buen líder.

Me encantaría ver a Platón analizar políticos ecuatorianos y saber qué piensa él de nuestra justicia. ¿Qué pasa cuando las repercusiones de la tiranía no pesan en la conciencia del individuo?

Creo que muchos políticos de América Latina empiezan su mandato con aspiraciones de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos pero rápidamente el ego los ciega y sus prioridades se convierten en otras. Me resulta hasta cómico que los últimos presidentes ecuatorianos corran afuera del país después de su presidencia porque su ego cegó la realidad que viven, porque para ellos su mandato se caracterizó por su “justicia” y “trasparencia”.

Pero, ¿verdaderamente podemos decir que los gobernantes se comportan con justicia y honor ante sus ciudadanos? ¿Será porque temen al castigo social? ¿O están temblando ante las nociones de retribución divina?

Yo creo que los políticos se comportan con justicia solo si les conviene hacerlo.