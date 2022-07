Más allá de las islas

Creo que todos los seres humanos nos hemos dejado llevar por algún estereotipo acerca de una persona o algún lugar. Esto me pasó un poco con México. Como buena turista lo único que sabía de ese país era sobre su inseguridad y los famosos cuerpos colgados en puentes. Al visitarlo me encontré con algo totalmente diferente: calles limpias en Guadalajara, playas hermosas en Cancún y gente verdaderamente amable en Tequila. En el vuelo de vuelta a mi lindo y bello Guayaquil me preguntaba si otras personas tendrán la misma opinión de mi país que yo tuve de México antes de conocerlo.

En los últimos años Ecuador ha sido noticia mundialmente por su falta de liderazgo, por sus problemas en las cárceles y por la inminente inseguridad que se siente en todo el país. ¿Cómo puedo yo decirle a un turista que Ecuador tiene mucho más que ofrecer? ¿Que es mucho más que otro país sudamericano inestable? Quisiera decir que tener un ministro de Turismo joven ayuda, pero la verdad es que solo lo veo en las islas Galápagos. Ministro, a mí también me encanta Galápagos pero le comento que Ecuador es diverso, no hay que olvidarse del territorio al frente de la isla.

En esta columna le doy tres ideas de turismo. Las cuevas en la Amazonía, las montañas en la Sierra y las cascadas de Bucay. Yo personalmente me siento bendecida de vivir en un país tan hermoso como Ecuador. Me acuerdo cuando en la secundaria llevé a mis amigas del colegio (de Estados Unidos) a conocer Ecuador y todas me preguntaron: “¿Por qué te fuiste de Ecuador? ¡Tiene todo!”. Y esa fue una de las razones por las que regresé y por las que me pasaba todo un año ahorrando para poder disfrutar de 12 días en Ecuador.

Me pregunto si los representantes del Gobierno (local o nacional) verdaderamente están ahí para mejorar el país y no sus reputaciones. Quiero saber si les interesa mejorar la reputación del país en los ojos de los posibles turistas o solo van a ser recordados como delegados que fomentaron estereotipos negativos de él.

Repito, mucha fotos en Instagram y poca acción.