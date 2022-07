Los ecuatorianos estamos permitiendo que las empresas de prestación de servicios, tanto públicas como privadas, no respondan por la mala calidad que brindanni por las múltiples afectaciones que causan.

A las telefónicas parece no importarles si el abonado recibió o no el servicio por días, porqueigual reciben el pagode la totalidad de la factura como si nada hubiese pasado y no tuviesen la obligación de hacer las reparaciones económicas a las que haya lugar. Cuando no se cancela el monto por la espera de una respuesta, su única y pronta acción es el corte de inmediato.

Cuando la empresa engancha a un cliente, el trámite es rapidísimo, pero cuando este quiere retirarse por el maltrato recibido, primero debe enfrentarse al engorroso trámite de escoger un turno, ingresar la solicitud y esperar a que esta sea aprobada. Y por último, aceptar el servicio hasta el día que indique la operadora aunque no vaya a utilizarlo. Es mayor el gasto del retiro cuando aún no se ha cumplido un año con el proveedor, porque hay que adicionar el pago de la penalidad, y la entrega de los equipos porque tienen instaladores rapidísimos, pero no a quienes los retiren.

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece, en el numeral 10 del artículo 2, la obligación de las empresas a reparar e indemnizar a los clientes por deficiencias, daño o mala calidad de los servicios, y de las interrupciones que no sean por caso fortuito o fuerza mayor. Esa misma ley indica que en ningún caso podrá procederse a la desconexión, interrupción, suspensión, bloqueo, degradación de calidad, retiro de equipos o cierre de la interconexión o el acceso de forma unilateral o de mutuo acuerdo, incluso cuando existan controversias pendientes de resolución entre las partes involucradas, autoridades administrativas o judiciales, sin haber obtenido previamente autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Todas las empresas están obligadas a reparar los daños y perjuicios a terceros, tales como la devolución de valores indebidamente cobrados con sus respectivos intereses o la compensación a los abonados, clientes ousuarios por suspensión, interrupción o mala calidad del servicio. Los consumidores tenemos derechos: defendámoslos.