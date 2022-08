¡Un solo país, una sola bandera!

La segunda Constitución política fue la de 1835 y la primera desde que nos denominamos República del Ecuador, estableciendo que se compone de todos los ecuatorianos reunidos bajo un mismo pacto de asociación política, que la soberanía reside en la nación, que es una e indivisible, libre e independiente de todo poder extranjero y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Actualmente la Constitución establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público con las formas constitucionales de participación directa. La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la patria.

En atención a la multiculturalidad y plurinacionalidades del 7 % de la población, se ha establecido la justicia indígena como sistema paralelo diferente al que rige en el resto del país, y se aplica en comunidades de pueblos ancestrales donde rige su propia bandera, autoridades, sistemas de educación, costumbres, territorio, etc. En la última paralización han demostrado que tienen un ejército propio y se manejan como un Estado dentro de otro Estado, permitiéndose someter y secuestrar al resto del país, que no comparte sus costumbres, territorios, idioma e idiosincrasia. Esto sí vulnera la unidad y soberanía del Ecuador.

El federalismo no pretende establecer una justicia diferente, aunque tenga su propia jurisdicción y competencia. No pretende separar ni disolver al Estado único que seguirá siendo el mismo Ecuador, con su misma bandera, himno nacional y escudo. El federalismo es un sistema político que consiste en promover, desde el Estado central, la autonomía de las regiones, provincias o estados, que en conjunto forman una nación. Más daño causan las paralizaciones que disponen los dirigentes indígenas, no el federalismo.