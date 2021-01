En época de campaña electoral se ofrece de todo: subir los salarios, bajar los impuestos, repatriar los depósitos en el exterior, bajar las multas de tránsito, universidad para todos, aumentar subsidios, bajar los combustibles, redistribuir riquezas quitándole a los ricos para darle a los pobres, aumentar empleos mediante la empresa privada, y muchos otros disparates más. Es un baratillo de ofertas, de las que el pueblo quiere oír en jolgorios y tarimas, aunque no se cumplan, al puro estilo de la demagogia populista que aplica el “yo te ofrezco, busca quien te dé”.

Mucho se habla de la dolarización, a favor y en contra. Lo real es que si no hubiera sido por dicho sistema, habría emisión inorgánica de dinero con una inflación como en Venezuela, por lo que la dolarización debe ser mantenida y fortalecida y el Banco Central debe recuperar su autonomía para que no sea caja chica de los gobiernos.

Se debe recuperar y proteger los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social -IESS, que son de sus afiliados, no del Gobierno ni de quienes no aportan. Los ciudadanos “no afiliados” tienen la seguridad social que brinda el Gobierno obligatoriamente a través de su sistema de salud y seguridad social, que no es lo mismo que los servicios que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados, como institución autónoma e independiente.

En Ecuador, la naturaleza tiene derechos constitucionales, por lo que debemos cuidar el entorno, implementar políticas de prevención, preservación y cuidado del medio ambiente, pero es absurdo adoptar medidas extremistas, prefiriendo que la riqueza permanezca debajo de la tierra y no se utilice para cubrir las necesidades del Estado en bienestar de los ciudadanos, pudiéndose mantener una política de extracción controlada que beneficie a todos.

Si los candidatos te ofrecen de todo a cambio de quitar la dolarización, usar el IESS y Banco Central como caja chica del Gobierno, no usar minería, la desfachatez de la minería inversa o vender barriles de agua, no votes por ellos, son farsantes, incapaces y retrógrados.