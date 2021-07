La Posta es un diario digital publicado en redes sociales desde 2017, fundado por Luis Eduardo Vivanco y Andersson Boscán, caracterizado por el uso de lenguaje coloquial, irreverente, satírico y confrontativo.

El 4 de julio se estrenó en la televisión el programa La Posta XXX, cuyo nombre despertaba curiosidad. Pero sus protagonistas se dieron cuenta tarde de que aparecer en redes sociales, donde existe una anticultura de noticias falsas, ofensas, insultos, identidades forjadas, troles y una banda de asalariados que se dedican a denigrar y ofender, no es lo mismo que presentarse en televisión, cuyo formato satírico e irreverente no fue admitido por el público. Hasta ahí hubiera quedado el tema, con una mala producción. Pero el hecho de haber utilizado las palabras campesino, anarquista, bronquista, obsesivo y narcisista, al lanzar dardos a una fotografía, formando el acrónimo “cabrón”, que significa macho cabrío o persona indeseable, fue suficiente para dar paso a un linchamiento mediático por parte de un ejército de progresistas simpatizantes del supuesto indeseable, por haber ofendido al presidente de la Conaie, incluyendo el secretario de Comunicación del Gobierno y el canal de TV, así como asambleístas de la tendencia que culparon al gobierno. Vendrán más denuncias de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos. En el fondo, siendo irreverente, no fue ofensivo. Leonidas Iza reclamó ofendido, amenazando con demandar a los periodistas, quienes presentaron sus disculpas por haberse excedido, sin considerar que en TV el público y las personas son más “sensibles”. Queda la experiencia para los jóvenes periodistas, para no repetir el error. La Posta XXX fue debut y despedida. Pero, ¿dónde estuvieron los que ahora se rasgan las vestiduras, cuando en octubre de 2018 el mismo Leonidas Iza era el ofensor, dirigiendo la toma de Quito, con saqueos y destrucción de la propiedad pública y privada? ¿Quién recamó cuando secuestraron a miembros de la fuerza pública o apedrearon a ambulancias y periodistas o le dijeron patojo de mierda al presidente de la República? (Continúa)