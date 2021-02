Viene a la cárcel

Las declaraciones de Yaku Pérez increpando a Guillermo Lasso y diciéndole que no lo apoyará en la segunda vuelta ponen de relieve un país dividido frente al correísmo y sin posibilidades de vencerlo.

Pero gracias a la Divina Providencia, la salida a la crisis nos cae del cielo. Ante el pedido de la fiscal solicitando las pruebas de los aportes ilícitos de campaña del ELN a la candidatura del binomio Arauz-Rabascall, el fiscal general de la nación colombiana se presentó con las pruebas y se las entregó a la Fiscalía del Ecuador. -Eso no sirve de nada. La ley les concede inmunidad a los candidatos. -No. Lee bien. No solo ese artículo. Te estás saltando la parte final del 296 de la ley. Cuando existen indicios de que los aportes ilícitos provienen de actividades delictivas, el CNE: “pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado”. ¿Para qué? ¿Para que la Fiscalía haga tiktoks con los indicios, o para que inicie la investigación penal? -Es para que la inicie terminado el proceso electoral, genio. -No señor. Porque la Constitución está por encima de la ley electoral. Y el art. 195 de la Constitución, dice que el fiscal “de hallar mérito, acusará a los… infractores” atendiendo el principio de oportunidad. ¿Cuándo es oportuna una cesárea, a los 9 meses o a los 15? De hallar méritos, la Fiscalía tiene que acusar. -Esa es tu opinión. -Te equivocas. Porque “el principio de oportunidad” se encuentra reglado en el COIP, art. 412. Y como la Constitución nos remite a él, es obligatoria su aplicación. Y el COIP dice que en caso de delincuencia organizada y delitos contra el Estado, la Fiscalía “no podrá abstenerse de iniciar la investigación penal”. -Ya, pero cuando concluya el proceso electoral. -No señor. El art. 412 establece primero los casos en que la Fiscalía puede abstenerse de acusar en forma oportuna. Y luego, aquellos en que no puede abstenerse. Y como ya te dije, esos son la delincuencia organizada y los delitos contra el Estado. Mira: estos son flojísimos. Correa está prófugo. Arauz no regresa si es acusado. Porque si viene, viene a la cárcel.

