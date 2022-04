Ojalá que alguien se lo cuente

La ley de Asociación Ecuador-EE. UU. 2022 constituye un hecho histórico sin precedentes. Y como esto no se da por generación espontánea, define un extraordinario logro del canciller y del presidente. Pero optimizar esa ley en beneficio de la población requiere una ley local. Y también un tratado que la ubique en la cima de la pirámide de Kelsen para darle jerarquía supraconstitucional. O sea… se necesita de la Asamblea. Pero esta se opone a todo. No va a ceder. Como bien anotó Juan X. Benedetti, niega toda ley que beneficie a la gente. Negó la Ley de Extinción de Dominio, la de Repetición, la de Inversiones y la del Uso progresivo de la fuerza. Que estaría ya salvando vidas mientras aún nos matan en las calles. Por eso quienes plantean amor y paz o consultas para ir a un sistema bicameral no están identificando el más grave de nuestros problemas: deshacernos de esta lacra. Además, poner en vigencia leyes fundamentales para la gente. Ambos tienen solución en la convocatoria a una Constituyente. -¡Dale con eso! ¡Cómo jodes! -El miedo es irracional. Por eso nos oponemos a lo que no entendemos: en el decreto de convocatoria (24 horas) se suspende -sin disolverla- la Asamblea, pues no pueden hacer una sola ley más que colisione con la nueva Constitución. Tonces, no pueden seguir ganando sueldo por vagar sin hacer nada.

¡Se van! ¡En 24 horas! Es la única forma de salvar las leyes de la Presidencia.

-Te contradices. Tu propones una Constituyente sin plenos poderes que solo pueda reformar la Constitución. No hacer mandatos ni leyes.

-No. La solución me la enseñó hace 50 años uno de los mejores maestros que he tenido: el Dr. José Santiago Castillo Barredo. En la Constitución hay normas jurídicas “de remisión o reenvío” que nos remiten a la ley. Basta incluir una en la nueva constitución que diga: “El Estado procurará la atracción de la inversión extranjera. Para tal fin se expedirá la ley de la materia”. Así la ley es obligatoria. Ojalá alguien le cuente al presidente que hay cómo salvar sus leyes y mandar a la casa temporalmente a los atrasa pueblos. Pero ya. ¡Right now!