¿Nueva “teoría” o chambonada?

¡Ya está! ¡La tragedia! ¡Peor que la caída del Guasac, Feis o IG! Se viene el choque de trenes, se destruirá la democracia, ¡OMG!… ¿Qué va a ser ahora de ti, pobre Ecuador? Nada. No pasa nada. Lo mejor que nos pudo suceder es la chambonada legislativa cometida por un grupo de aficionados, pues ahora la ley va a entrar en vigencia así se paren de cabeza. No está previsto que el presidente la retire o envíe un nuevo proyecto. Nada de eso existe. Lo único posible es que “cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto… [el] presidente… lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial”. (art. 140, CRE). Esto, porque hay potestades discrecionales, abiertas, y otras que son regladas, como cuando la Constitución le ordena al presidente promulgar y enviar al Registro Oficial. No es optativo. No es opcional. No es antidemocrático. No es regresivo. Es obligatorio. Y también porque en lugar de “aprobar, modificar o negar” el proyecto, 7 graciosos decidieron “imponerse” y tratar de trabarle al presidente el proceso de gobierno, haciendo algo insólito, no previsto ni en la ley ni en la Constitución: devolver el proyecto.

Diagnóstico: problema de comprensión por falta de ácido fólico: ¿qué parte es la que no entienden cuando la Constitución dice aprobar o negar y no “devolver”?

Solo que ni la Asamblea ni la Presidencia pueden ya mover ficha. La Asamblea porque ya jugó y está patas arriba, cual cucaracha con baygon. El presidente, porque solo puede promulgar la ley y enviarla al Registro Oficial.

¿Saben que ocasionará esto? No el fin de la democracia, ni… ¡la tragedia!… sino que al entrar la ley en vigencia, por fin descuenten el sueldo. Solo les queda ponerse a trabajar y arreglar lo que está mal ya que (no lo saben, lo tengo claro) al día siguiente de pasar la ley, la Asamblea puede reformarla. Pero seamos honestos… ¿pasaría esto si no entra antes en vigencia la ley y se ven forzados a reformarla?

De paso, ¿para qué queremos una Asamblea de 147 genios, si gracias a una nueva y torpe “teoría” solo 7 aprueban las leyes?