No milenial, tú no...

…leas esto pues no se dirige a ti, sino a quienes -como parte de mi generación de ineptos, fallamos en construirte el país que mereces, y no este en el que se puede introducir dinero sangriento de la guerrilla a las campañas sin que pase nada. Donde quien lo hace no es descalificado del proceso electoral, sino meses o años después de estar en ejercicio de la presidencia, porque el sistema fue diseñado así por una tarea de pícaros. Nadie es tan pendejo para soltar la presidencia después de apoderarse de ella.

Y claro, como tú que todo lo sabes ya te diste cuenta, la dicotomía “correa /anticorrea” no juega aquí, porque… él escapó hace años. Y las bancadas de “oposición” en la Legislatura no han movido un put…refacto dedo para cambiar el -también putrefacto- sistema electoral.

A tu edad, lo que uno más tiene son preguntas. Todavía te estarás preguntando por qué mataron a Efraín. Pero intuyes que la respuesta está en la impunidad garantizada por un sistema penal que la dichosa “oposición” tampoco ha movido un dedo para cambiar en la Asamblea. Tonces, tienes claro que la culpa ya no es solo de Correa, sino de todos quienes no hemos hecho nada durante 4 años para arreglar las cosas.

De ahí que -como bien dijo Víctor López en el noticiero de Carlos Vera- “los políticos son parte del problema y no de la solución”. He ahí el punto clave. Por eso la política te asquea. (Lo sé porque es el mismo sentimiento que tengo desde los 18). Puesto que… ¿cómo nos vas a creer que queremos cambiar esta inmundicia en que vivimos, si -habiendo podido hacerlo- no hemos movido un dedo para lograrlo?

Así que, no es que falló el mensaje, sino que no supimos cómo transmitirlo. Tú no eres tan gil para pensar que hablando de animalismo, aborto y medio ambiente se te arregla el país. No, tú lo que quieres es que te digan la verdad. Y si es así, la respuesta no está en los políticos sino en la gente. En los jóvenes. Y no en quienes no han hecho nada por el Ecuador.

Entonces: “si los políticos no se unen, nos unimos nosotros”. La campaña la ganan ustedes, chicos.