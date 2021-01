PhD en opacidad financiera

¿Para qué Andrés Arauz estudió lo que estudió? Parece una pregunta sin sentido. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el actual candidato a la Presidencia llegó a las puertas del gobierno de la Revolución Ciudadana, en 2007, siendo un crío; que a partir de entonces (algo habrán visto en él) el correísmo lo apadrinó, lo formó, lo educó, lo becó y lo preparó para altísimos destinos. Nunca hay que perder de vista que Andrés Arauz es un producto hecho a imagen y semejanza del gobierno correísta. Y que el gobierno correísta, lo dijeron los jueces y, en tercera instancia, la misma Corte Nacional de Justicia, fue una organización delincuencial cuyos cabecillas, desde el presidente y el vicepresidente para abajo, están prófugos o presos. Por corruptos. Entonces: ¿para qué Andrés Arauz estudió lo que estudió?

Muchos se sorprendieron cuando el jefe de la banda, prófugo en Bélgica, lo designó a dedo como candidato a la Presidencia y lo ungió como su delfín. Quizá la explicación de este misterio se encuentre en el currículum del aventajado alumno. Nos referimos aquí al currículum real y completo, el que aparece en la página de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no el resumido que se publica en la Web oficial de su candidatura y en el que se omiten algunos de los datos más interesantes. Porque mientras otros inflan sus hojas de vida, el candidato correísta, vaya curiosidad, desinfla la suya. No sea que levante sospechas.

Tan sospechoso como interesantísimo es el tema de investigación que lo ocupó en 2018: “Illicital financial flows” y “Financial opacity”, es decir, flujos financieros ilícitos y opacidad financiera. Sí, claro, esas son las cosas que estudian los especialistas en lucha anticorrupción. Gente como la fiscal Diana Salazar, por poner un ejemplo verosímil, se quemó las pestañas con cosas parecidas. Pero mientras a la fiscal Diana Salazar la vemos fajarse sin tregua contra los corruptos, a Andrés Arauz, que estudió lo mismo, lo hemos visto dedicar su vida a defenderlos y ofrecer los mejores esfuerzos de su eventual Presidencia para absolverlos de sus crímenes. Estamos ante el servidor de un presidente que hizo de la “Financial opacity” y de los “Illicital financial flows” auténticas obras de arte. ¿Para qué pudo haber estudiado Arauz estas materias de tan alta especialización? Se reciben apuestas.

Y no es todo. Hay que ver el tema de la tesis del candidato correísta para obtener su PhD en Economía Financiera por la UNAM. Reza en inglés: “International Payment Systems, Digital Assets and Cross-border Capital Flight”, es decir: “Sistemas de pago internacionales, activos digitales y fuga transfronteriza de capitales”. Otra especialidad correísta. Resulta cuando menos extraño que un candidato a la Presidencia de la República que ha hecho del retorno de capitales una de las propuestas principales de su plan de gobierno (hasta el punto de fundar en ella gran parte del presupuesto con el que aspira a cumplir sus incumplibles promesas), un candidato que ofrece traer todos los dólares repatriados, no haya dicho una sola palabra sobre esta especialidad académica que lo convertirá, probablemente, en la principal autoridad nacional de “fuga transfronteriza de capitales”. ¿Para qué estudia Andrés Arauz esas cosas que los líderes de su partido dominan en la práctica? Se siguen recibiendo apuestas.