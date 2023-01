El ChatGPT será el nuevo acompañante emocional

Uno de los grandes cambios que han tenido los vuelos aéreos es que ahora es usual ver algunos acompañantes en cabina que antes no viajaban allí. Me refiero a perros que han subido a cabina bajo el concepto de acompañantes emocionales. Esto significa que una persona puede solicitar a su psicólogo o psiquiatra una certificación acerca de su necesidad de estar acompañado emocionalmente en vuelo por parte de su perro. Se les llama oficialmente Animal de Apoyo Emocional (AAE).

Estos seres ayudan a controlar la depresión, reducir el estrés, miedo o angustia, reforzar la autoestima y evitar sentimientos de soledad de un pasajero en vuelo.

Ya son usuales en por ello en los vuelos los fuertes ladridos entre los acompañantes, quienes se miran con recelo, siendo favorecidos con los mejores puestos del avión.

Pues bien, dentro de todo este desarrollo del siglo XXI aparecen nuevos avances en este aspecto; acá me refiero a los desarrollos de la inteligencia artificial (IA) que serán usados como acompañantes emocionales.

Hablemos de esto hoy.

Para el año 2021 apareció en el mercado la aplicación YANA, que es el acrónimo de ‘You are not alone’ (Tú no estás solo, en inglés). Es una aplicación que permite interactuar a través de conversaciones escritas donde una persona adelanta preguntas a la aplicación acerca de la depresión y la autoestima. La aplicación cuenta con más de cinco millones de descargas.

Ahora, finalizado el 2022 y ya en 2023, se habla de una nueva aplicación de IA que, dicen los expertos, cambiará y revolucionará el mundo. Me refiero a ChatGPT.

Se trata de una aplicación capaz de responder todo tipo de preguntas y construir textos escritos acerca de los temas que se le pida. Es un tipo de IA preparada para mantener conversaciones con entendimiento de la máquina, otorgando ella una respuesta a la pregunta de acuerdo con la información que encuentra disponible en internet. Sus algoritmos están capacitados para sostener una conversación con el usuario y expresarse de forma natural y coherente con su interlocutor.

Para hacernos una imagen de lo que estamos hablando se le puede solicitar a ChatGPT que construya un texto de 2.500 palabras acerca de un tema y en segundos tendrá el texto solicitado. Es tan sorprendente que se puede pedir que escriba artículos de prensa y muchas cosas más.

Este nuevo sistema, que ya captó los ojos de muchos, dicen que va ser el nuevo competidor del buscador de Google y que lo va a dejar relegado en el camino. Detrás de esta innovación está la empresa Open AI, que es filial de Microsoft.

La verdad Microsoft está silenciosamente apoderándose de gran parte del futuro dentro de la tecnología; para la muestra, su interés por adquirir Blizzard, la gran empresa de videojuegos, lo que le permitiría, además, entrar en la carrera por el metaverso.

No será para nada lejano que pronto en los aviones podamos exigir conexión imperativa a internet para todos los pasajeros o ir de la mano de un robot de acompañamiento emocional con el denominado ChatGPT.

Interesante saber qué dirá ChatGPT si le solicitamos nos dé su opinión robótica acerca de los candidatos a las alcaldías de Guayaquil y de Quito.