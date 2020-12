Ayudémonos

La inversión extranjera directa representa menos del 1 % del PIB. El libre comercio significa atraer inversión extranjera para crear nuevos puestos de trabajo. Eso se logra ofreciendo un entorno de negocios con trato equitativo y no limitando la circulación de vehículos particulares sin objetivo lógico, como lo hizo el COE nacional anteayer.

En 2021, el 71 % de la inversión provendrá del sector privado. La eliminación de restricciones comerciales es fundamental para facilitarla. Dentro de ese contexto, la flexibilidad laboral, seguridad jurídica, libre competencia, la supresión de privilegios a ciertas empresas y descartar el mercantilismo aislacionista fundamentado en la idea de que los países crecen a través del sector público han permitido que los ciudadanos de las naciones cuyos gobiernos adoptaron esas políticas tengan mayor poder adquisitivo y por ende, mejore su calidad de vida. El salario promedio de un empleado público en Ecuador es de $ 1.500 mensuales. El de un empleado privado es de $ 500 al mes. Tres veces más que el de un empleado privado. Según el INEC existen alrededor de 624 mil empleados públicos. Los mantenemos con los impuestos de quienes producimos. Demasiados en relación a nuestro PIB. El salario debe establecerse en función de la productividad, y no a discreción de políticos de turno o sindicatos. Es fundamental crear nuevas modalidades de contratos que les permitan a las personas migrar fácilmente de un empleo a otro cuando se suscitan cambios en el mercado. Las modalidades de contrato vigentes no ayudan. Cinco millones de personas no tienen un empleo de calidad. Los sindicalistas exigen estabilidad, aunque la vida sea incierta. La pandemia es una muestra. El único contrato laboral que creció en 2020 fue el especial emergente creado por la Ley de Apoyo Humanitario. El motivo: no requiere indemnización si termina la relación. Un indicador que prueba lo que el mercado laboral requiere. 46.777 personas se beneficiaron de él y obtuvieron empleo adecuado. Exijamos estas reformas a los candidatos para mejorar la calidad de vida de todos. Hasta eso, les deseo felices fiestas.