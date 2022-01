En la columna publicada en este diario el 21/04/2021, denominada Gobierno y sociedad, sostenía que la sociedad no podía permanecer impávida, tiene que ser parte fundamental de esta lucha en la búsqueda de seguridad, bienestar y progreso. El éxito de este proceso depende del aporte que realicemos para lograrlo, no puede estar basado solo en cambios de leyes o el esfuerzo de las autoridades de gobierno. Debemos asumir una actitud de apoyo, lograr un pacto social, ser comunidad. Coadyuvar al desarrollo del país a través de nuestro trabajo, cumplir nuestros deberes, manteniendo un comportamiento honesto y ético, con el objetivo supremo de eliminar el cáncer de la corrupción. Todos somos responsables de lo que hacemos y de lo que callamos. Debemos asumir nuestro rol de ciudadanos. En estos momentos de alta inseguridad ha sido necesario recordar estas líneas y meditar que nuestra participación es indispensable. Cambiar los hábitos de siempre, actuar mesurada y honestamente. No ser parte del problema delictivo ni aun en pequeños detalles, dará el ejemplo a nuestros hijos para que el futuro se sustente en una nueva visión de ética y moral. El país atraviesa una situación extrema en cuanto a seguridad, que ha provocado la movilización en varios frentes y que implica refuerzo de la dotación policial, reforma de leyes protectoras de delincuentes, reforma profunda a la regulación del uso progresivo de la fuerza, dotar de vehículos, motos e implementos a la Policía, recurrir al apoyo de las FF. AA. y refrescar el alto mando policial. Esta será una lucha ardua y larga, considerando los móviles, estructura y organización nacional e internacional de la delincuencia organizada. El Gobierno ha empezado con la implementación de estas medidas disuasivas que ojalá den una lectura clara al hampa, que ya no puede seguir realizando impunemente ataques armados a cualquier hora y en cualquier lugar, sin importar los daños directos o colaterales que ocasione. Debemos pensar que, como sociedad, de una u otra manera estaremos inmersos en esta lucha. “No esperemos ser beneficiarios del resultado, sin ser parte activa del proceso”.