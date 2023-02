Tendencias del poder

Hay algo que nunca termino de entender. Mentira, hay muchas cosas que no termino de entender, y muchas más que directamente no entiendo, pero esta en particular no termino de entenderla de ningún modo. La izquierda internacional se llena la boca, veinticuatro horas del día, siete días de la semana, pregonando a los cuatro vientos que ellos son los garantes de la democracia, repartiendo carnés de quién es un demócrata y quién es un fascista, pero a la vez, defendiendo y siendo amigos de casi todos los regímenes totalitarios, e intentando imponer todo tipo de contenido ideológico al resto. Y si no estás de acuerdo, pues eres un fascista de extrema derecha. Es, desde luego, un paradigma que merece una reflexión.

El Parlamento europeo es un lugar interesante. Cada país tiene un número de parlamentarios determinado por la población de cada uno, los cuales son electos en comicios con cada nación como circunscripción única. Esos partidos nacionales, locales, regionales, regionalistas o separatistas electos en esas elecciones van al Parlamento europeo y se separan por grupos europeos. Hay bloques conservadores (EPP), liberales (L), verdes (EGP), soberanistas, independientes, comunistas, de derecha populista y obviamente los social demócratas, que es como se denominan los socialistas. Es sangrante ver cómo el grupo comunistas, social demócratas y verdes, en todas las declaraciones políticas o de sanciones votan en contra de cualquiera iniciativa que arremeta contra China, Venezuela, Cuba, Vietnam y últimamente Rusia, y voten mayormente en contra. Llama la atención cómo han alzado la voz contra Hungría, Polonia e Italia, donde gobiernan partidos de derecha, por cualquier cosa, en particular contra Polonia, que intentó pasar una ley para controlar la elección de ciertos jueces. Pero cuando España, con gobierno socialista, directamente quería imponer que la selección de jueces sea política, en todos los niveles, o no dijeron anda o aplaudieron la iniciativa. No solo apoyan a lo regímenes totalitarios (o al menos no los censuran), sino que ¿están a favor de medidas totalitarias? Cabe recalcar que el mayor bloque de derecha del Parlamento europeo, el Partido Popular Europeo, votó junto a los de izquierda en la declaración contra lo que pasaba en Polonia.

Las dictaduras, dictaduras son, por lo tanto, van a imponer lo que quieran, quitar lo que les moleste y detener o señalar a quien les moleste. Pero crecientemente estamos viendo cómo la izquierda no para de señalar, si no difamar o hasta “cancelar” a todo tipo de personas (periodistas, políticos de oposición o celebridades) como fascistas de la peligrosa extrema derecha si no están de acuerdo con la lectura que ellos hacen sobre cualquier tema, por ejemplo, el calentamiento global o las leyes de género.

Que la izquierda tenga más tendencia a la imposición no quiere decir que vayan a ser dictaduras eventualmente, y más importante, que la derecha esté exenta de este tipo de comportamiento, como hemos visto con Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos u Orbán en Hungría. El poder corrompe y mientras más tienes, más te seduce retenerlo; pero me parece curioso que los que se alzan como los defensores de la democracia tengan más inclinación a ello.