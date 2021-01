Así es. La masa votante debe sentirse feliz pues se inició el desfile de los aspirantes, serios y chimbadores, a ocupar el puesto que mancilló por largos años la Revolución. Leer y escuchar todo lo que prometen para salvar a este Ecuador, da risa. Unas veces el tiempo y otras el espacio asignado para tal propósito, no les permite hacer una síntesis coherente de todas las maravillas que en sus años de gobierno elaborarán para lograr sus afanes redentores. Estos iluminados van por un rumbo que no concuerda con lo que están haciendo los organismos encargados del proceso electoral, quienes siguen en sus afanes para que el fraude se repita y de manera soslayada, todavía, triunfe el títere del prófugo. Entonces ya veremos a compatriotas, cual venezolanos, pidiendo ayuda en algún país, realizando escenas trágicas para lograr despertar el pesar de la gente, que no muy a gusto les regalará una moneda.

Para llegar a esos extremos vemos que gente culta e instruida colabora de manera inconsciente, creo yo, a que esta realidad se convierta en triunfo y regrese la mosca a terminar su obra destructiva, guiando al joven economista para que juntos “recuperen el futuro” para los borregos embaucados por lo dispuesto en el mamotreto de Montecristi, obra del maldito Foro de Sao Paulo y sus apéndices.

Junto a la algarabía del circo está pasando de agache otra ofensa para la ciudad más importante del país, cuando nos enteramos de que el viaducto sur o quinto puente lleva 13 años en proyecto y promesas absurdas. Ahora se anuncia otro que omite fases claves del original, mismo que hace poco fue analizado y sus bondades ponderadas, tanto en ahorro de tiempo de conducción como en toneladas de carga movida, con la consiguiente entrada de dólares a las escuálidas arcas fiscales. Ni siquiera les interesa el ingreso de fuentes nuevas de robo y migajas para la inversión. Es obra para Guayaquil. Promesas de dos gobernantes y pedido de la señora alcaldesa. Todo al olvido, hasta que llegue el que satisfaga a gente ajena a la región y desconocedora de la realidad.

Otra prueba viviente de cómo nos tratan es el aeropuerto de Daular. Tiene una cerca ornamental que bordea la calle de servicio, vista solo en mansiones. Se lucrará con la plusvalía.