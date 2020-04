Señor presidente, exija pruebas masivas

Los países que iniciaron pruebas inmediata y masivamente han tenido menos infectados y óbitos. En Estados Unidos, que comenzó tarde, pagando un altísimo costo, ya hace una semana las pruebas pasaron el 1 % de la población y desde esta semana hacen 4 millones de pruebas semanales. Abrirán totalmente la economía cuando hayan hecho decena de millones de pruebas. Aquí el link para conocer sobre los millones de pruebas que están haciendo.

No se necesita tener un doctorado en infecciones para saber que a mayor número de pruebas mayor grado de certeza. Las pruebas masivas identifican a los infectados y son aislados. El ejemplo está en el norte de Italia; la ciudad de Véneto ha sido el referente en el manejo de Covid19 por las pruebas masivas. En el link a continuación se encuentra el secreto.

En Ecuador, hasta hace pocos días se habían realizado ¼ de 1 % de la población, cantidad ridículamente baja. Las autoridades de salud no están presentando todas las estadísticas que se han creado para seguir la pista de infección y demás parámetros relacionados con pacientes. Hay que recurrir a Estados Unidos para conocer cuántas pruebas se han hecho por cada 100.000 habitantes, otra, # de infectados por cada 100.000 habitantes. No se usa porcentaje de pacientes egresados de hospitales con relación al total de infectados, ¿disminuye?, ¿aumenta? Un canal de TV da cierta información de pocos días pero no hay curva que cubra largos períodos. A continuación tres sitios web con números indicadores y gráficos que nuestras autoridades de salud deberían llevarlos y publicarlas diariamente:

Si Ecuador llegara a la meseta de la curva con un porcentaje ridículo de pruebas haría historia en la ciencia médica. Sería que todos ya estuvieron contagiados e inmunes. Boris Johnson de Gran Bretaña tendría la razón.