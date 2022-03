Parte final de una de las muchas frases inspirativas de Winston Churchill en la II Guerra Mundial: "Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles, lucharemos en las colinas. Jamás nos rendiremos".

El presidente Volodímir Zelenski es el Churchill de Ucrania. Zelenski ya ha expresado frases célebres que indican resolución de no claudicar. La semana pasada el presidente Joe Biden le ofreció sacarlo de Kiev, capital de Ucrania, su respuesta fue: "Necesito municiones, no un paseo". A su pueblo le pidió pelear: "No nos rendiremos, no capitularemos, no cederemos un solo palmo de nuestro territorio...". Actualmente la radio no es la mejor forma de comunicarse; él lo hace diariamente a través de las redes sociales en Internet. Transmite poderosas frases de inspiración a su pueblo y resto del mundo. Acudió a Elon Musk, dueño del satélite Starlink, el sistema más avanzado de Internet para no tener interrupción del servicio y poder comunicarse con el mundo. Desde que comenzó la invasión y salida de civiles, Zelenski ordenó que ucranianos entre 18 y 60 años debían quedarse para defender su patria. No he visto alguna madre o esposa reclamando por la drástica medida, dejan Ucrania con lágrimas, pero lo entienden y aceptan. Hay personas mayores de 60 años que permanecen para ayudar a los soldados en actividades no bélicas.

Zelenski y su pueblo han hecho historia, sus heroicas acciones se incluirán en libros a escribirse en el futuro. No serán perdedores, aunque sean derrotados. El fracaso es del paria Vladimir Putin, ya el más despreciado a nivel mundial, como Hitler y Stalin, entre otros. Dentro de Rusia, su pueblo ha empezado a vivir asfixia económica. Su nivel de vida ha disminuido drásticamente: no pueden viajar al exterior, ni usar tarjetas de crédito; tampoco tienen acceso a redes sociales, entre otras privaciones.

La guerra de Ucrania da grave consecuencia económica para el resto del mundo. Rusia es tercer productor más grande de petróleo del mundo y con Ucrania producen la tercera parte del trigo en el mundo.