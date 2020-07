Fuga de cerebros

En el sector público es inusual la filosofía de trabajo Cómo Hacerlo Mejor. Se ingresa para ganar sueldo sin merecerlo, hay excepciones. Con la historia de disminuir el tamaño del Estado se liquidan a burócratas y luego se los contrata nuevamente. En la prensa salen noticias de que se va a despedir y se requerirán millones de dólares. ¿A cuánto ascenderá la liquidación promedio? Seguramente miles de dólares. En poco tiempo estarán de regreso.

Hay empresas públicas que pierden dinero todos los años, se despiden a trabajadores, pero después el número de enrolados aumenta. Es indignante la forma en que se desperdician los fondos públicos habiendo tantas necesidades insatisfechas.

En casi todos los ministerios el trabajo es mediocre, lo mismo se podría afirmar en la mayoría de las funciones del Estado.

Ecuador viene desalentando a las nuevas generaciones, desde siempre. Hace más de medio siglo, muy pocos jóvenes ecuatorianos estudiaban universidad en el exterior, los que vieron la conveniencia de trabajar en el extranjero se quedaron, no volvieron. Tuvieron muchas más opciones fuera que dentro de Ecuador. Hoy se sigue repitiendo en todas las profesiones, la diferencia es que hay miles de ecuatorianos que están sacando sus títulos universitarios en diferentes países y continentes. Conozco de un joven muy capaz, que se graduó en el Instituto Tecnológico de Monterrey y se quedó trabajando en México, por las excelentes oportunidades ofrecidas allá. La revista América Economía publica esas historias de éxito. Existen tantos cerebros de ecuatorianos que podrían aportar con sus conocimientos a la grandeza del país, pero no sucede así porque no ven futuro que los motive.

De mis siete nietos, cinco viven en el exterior, no regresarán; uno ya es profesional y satisfecho en su trabajo, los demás están por graduarse. Parece haber ceguera en los que están en la política, no ven lo que sucede con los jóvenes del país. Los cerebros y capitales no tienen bandera, están donde hay libertad, seguridad y gobernabilidad. Ecuador se encuentra muy distante de tener esos requisitos básicos.