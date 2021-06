Ecuador, ¿el país del futuro que nunca llega?

Desde las últimas décadas del siglo XIX ya existían escritos de quienes afirmaban que Ecuador tenía todas las condiciones para salir de la pobreza y atraso, y se repitió tal afirmación durante todo el siglo XX. Se insistió en el Ecuador del futuro, pero nunca llegó. Hemos comenzado un nuevo siglo y en las primeras décadas del XXI se continuó hablando del Ecuador del futuro, cuando lo que sucedió fue todo lo contrario. Existe una especie de masoquismo colectivo en el que los ecuatorianos votan para que Ecuador siga siendo país sin futuro. Si analizamos la historia, se ha gobernado para seguir manteniendo el subdesarrollo, no para salir de la pobreza. Hoy hay un nuevo gobierno que también ha ofrecido que Ecuador será diferente, habrá salud, educación y trabajo para todos. Espero que en esta ocasión se haga realidad un sueño que tiene más de 190 años. En lo positivo estamos llenos de universidades, en número han aumentado más de 7 veces desde 1960. El incremento en el número de carreras profesionales es mayor. También hay gran aumento en colegios y escuelas. El indicador años de escolaridad es muy importante, mide el nivel de educación de la población. En una década, el incremento fue insignificante. En 2008 era 9,13 y en 2017 fue 10,15. http://www.globalplus.ec/boletines/2020/Boletin_4.pdf?1.2

No he encontrado años más recientes. En ese período, Ecuador aumentó un año de escolaridad. En 2017, Chile tenía 11,8 y Argentina 11,2. Ecuador es un reflejo de nuestra región en todas las áreas. El problema de nuestra región es que hay un desequilibrio en casi todo. En carreras universitarias en la mayoría hay más oferta que demanda. No hay espacio para analizar cada una de ellas en relación con la demanda del mercado. La prensa da noticias de que hay excesos de x y z profesiones. La educación se debería dirigir a lo que conviene a Ecuador. Hay que tener presente que el mundo comenzó a salir de la pobreza con la Revolución Industrial, no con la revolución de las letras. Son las matemáticas las que han servido para tantos inventos que han ayudado a minimizar las muertes en la pandemia de COVID-19: computadora, Internet, reuniones virtuales, GPS, equipos de diagnósticos clínicos, etc.