El boletín estadístico mensual publicado por el Banco Central no ha hecho cambios importantes en los últimos años, salvo modificar el año base para los cálculos. Si se compara con los de la década de los sesenta (tengo un par) tiene mucha más información, pero es insuficiente para conocer los interiores del comportamiento de la economía. Este artículo es continuidad del publicado el domingo pasado en el que me referí a la sección exportaciones: debe rediseñarse para incluir la reclasificación de los productos exportables. Las exportaciones deberían clasificarse con base en el documento del International Trade Center.

A partir de la página 6 y el resto del documento se conocen las diferentes clasificaciones. La OECD también tiene una clasificación para los productos industriales: alto, medio-alto, medio bajo y bajo valor agregado tecnológico. Los países están ranqueados. Ecuador se encuentra en puesto 87 de un total de 162. En nuestra región, México es décimo tercero. Países asiáticos que eran exclusivamente exportadores de productos primarios ocupan los primeros puestos: Filipinas, Malasia y Singapur.

Es imperativo poseer una nueva clasificación de los productos exportables. No se puede seguir con las categorías que tenemos; primarios e industriales tradicionales y no tradicionales. Son cuatro, debemos tener el doble o las necesarias para poder hacer una verdadera evaluación del total de las exportaciones ecuatorianas. También no hay referencia al grado de concentración de las exportaciones. Existen varios indicadores y debería haber un histórico entre ellos para conocer las tendencias. El contenido actual de la sección comercio exterior es insatisfactorio y engañoso para quien lo lee. Del mismo modo puede calificarse al resto del boletín, Si al Banco Central se le han quitado sus principales funciones, lo menos que puede pedírsele es hacer verdaderos análisis del comportamiento de la economía.