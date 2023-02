Hacia una justicia social con equidad

La justicia social, según el sacerdote jesuita italiano Luigi Taparelli en su Libro Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos, define que “la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”.

El término nació en relación con los conflictos obreros establecidos por la integración del maquinismo en la industrialización, para seguir evolucionando al paso del tiempo, llegando a ser parte de la creación de la Organización Mundial del Trabajo -OIT- en 1919, indicando la constitución de esta “que la Justicia social es un fundamento indispensable de la Paz Universal”.

Posteriormente la ONU en 2007 proclamó que cada 20 de febrero sea el Día Mundial de la Justicia Social, la cual marca el objetivo de crear igualdad de oportunidades para el desarrollo sostenible y respetar los derechos humanos, buscando una sociedad equitativa, consagrándose como un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro los países y entre ellos, promoviendo el desarrollo y la dignidad humana.

En esta corresponsabilidad, Ecuador tiene que manejar la gestión y acción práctica de la justicia social eliminando los conflictos ocasionados por la violencia social que nace de las inequidades territoriales, siendo la pobreza una de las mayores injusticias sociales comunitarias, que significa hacer carecer de derechos universales a cierta parte de la población, así como discriminar su desarrollo potencial. Esto lleva a interferir negativamente en el desarrollo productivo de nuestro país. Como ejemplo: la población en Ecuador a finales de 2022 no tiene un trabajo estable: entre subempleo 20,8 %, empleo no remunerado 10,3 %, otro empleo no pleno 29,4 %, y desempleo 3,8 % nos da un 64 % de desequilibrio en la equidad poblacional de oportunidades, frente al 35,5 % de empleo adecuado. Qué decir de vivienda, saneamiento, vías de acceso, escolaridad rural, y lo principal hoy en día: seguridad ciudadana; se trasluce en falta de inversión social. Todo esto retrasa el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible junto al crecimiento económico y la protección del ambiente.