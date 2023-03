20 años de una invasión injustificable

El 20 de marzo se cumplieron 20 años de la injustificable y brutal invasión a Irak, con el justificativo que el dictador Sadam Huseín poseía armas de destrucción masiva, lo cual fue la gran mentira esgrimida por el presidente y el secretario de Estado ante el Congreso, George W. Bush y Colin Powell respectivamente. Las tropas invasoras nunca encontraron las mencionadas armas, Esta invasión es ilegal porque: durante 20 años se ha probado, y comprobado hasta la saciedad, que en Irak no hubo armas de destrucción masiva, que el régimen no apoyó ni participó en los repudiables actos terroristas del 11S en EE. UU, y no tenía ninguna relación con Al-Qaeda; Bush y sus halcones, como Cheney, Rumsfeld y Powell, estaban obsesionados con sancionar a alguien por los hechos del 11S, preferían que sea a Huseín; encomendaron a Richard Clarke, zar antiterrorista, y a la CIA que encuentren evidencias y argumentos que logren castigarlo. Este empeño los llevó a asumir una visión mesiánica e ideológica que proclamaron como un mandato divino y por la paz; para 2002 se creó en el Pentágono un nuevo departamento secreto llamado Oficina de Planes Especiales, donde se produjeron los argumentos y pruebas para lograr la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar que otorga el Congreso y se preparó la ilegal invasión, que se llamó irónicamente Operación para la Libertad de Irak, y definió como una “guerra preventiva”; esta invasión se transformó en una desastrosa ocupación que provocó: 8 millones de desplazados, 1 millón de muertos, 4 millones de huérfanos. Se estima que un 1/3 de la población vive debajo de la línea de pobreza y el desempleo afecta al 35% de la población joven; logró el derrocamiento de un gobierno laico, la destrucción de instituciones estatales como la fuerza pública, la ejecución o encarcelamiento de sus líderes, el nuevo orden político reinstauró el enfrentamiento religioso y étnico -entre sunitas y chiíes/ kurdos y árabes- y reconoció a los kurdos, el país está gobernado por milicias, etc.; hasta ahora, los ex altos líderes que tomaron esta desastrosa decisión no han rendido cuentas por sus errores ni han sido sancionados por los crímenes cometidos.