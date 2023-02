Lecciones de la campaña electoral

¿Qué lecciones nos han dejado estas elecciones? Y, principalmente. ¿Qué lecciones nos ha dejado esta campaña electoral? Entre todas las respuestas posibles, resaltaría las siguientes: primero, que muchos de los candidatos que se han presentado no reúnen las condiciones mínimas ni académicas ni intelectuales que los ameriten para representarnos. Debería no solo haber requisitos más rigurosos para poder optar a un cargo de elección popular, sino que no se debería siquiera calificar, por ejemplo, a un postulante que no tenga al día sus declaraciones de impuestos. Segundo, que hay candidatos que ni siquiera conocen cuales son las competencias que por ley le corresponden al cargo que optan, lo que hace que oferten propuestas que quedan fuera de lo que pudieran cumplir en caso de ser electos. Tercero, que con el fin de tener una base mayor de representatividad debería existir una segunda vuelta electoral para las elecciones seccionales, en las que se incluya a alcaldes, prefectos y concejales. Cuarto, que debería debatirse la continuidad del cargo de prefecto provincial, ya que sus competencias podrían ser asumidas perfectamente por los ministerios correspondientes, las gobernaciones e incluso por las alcaldías. Quinto, que es necesario un cambio en la ley electoral que amplíe el número de circunscripciones, de manera que se elija un concejal (en dos vueltas), en cada una de ellas, con el fin de poder tener un representante más cercano a quien demandar por la solución de los problemas de los barrios y sectores de la ciudad. Sexto, que si bien los debates obligatorios son necesarios para poder conocer las propuestas electorales (y en muchos casos conocer a los propios candidatos), el formato con el que se desarrollaron no funcionó. Séptimo, que es fundamental que se abra un debate serio sobre la obligatoriedad o no del voto.

Probablemente haya más lecciones que se pueden extraer de esta campaña electoral que, felizmente, culmina esta semana. Lo cierto es que en pocos días sabremos sus resultados.

Como decían los romanos: la suerte está echada.